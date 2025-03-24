"لقاء سيدة الجبل": نطالب بالإعلان عن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ

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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حيث أشار المجتمعون في بيان، الى أن "لبنان شهد تطورات خطيرة خلال الساعات الـ 48 الماضية تستوجب التوقف عندها، وأولها أن إطلاق صواريخ مجهولة - معلومة المصدر باتجاه إسرائيل خدمة للمصالح الإيرانية في ظل جموح بنيامين نتنياهو وحكومته ومواصلة العدوان على لاستئناف الحرب على حزب الله، يشكل لعبا بالنار من شأنه أن يطيح باتفاق وقف الاعمال العدائية الذي توصّل إليه وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي".وطالب "اللقاء" الجيش اللبناني بـ"الكشف والإعلان عن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، وبسط سيادة كامل الأراضي وفقا للدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري".ولفت الى ان "ما حدث في الجنوب مناسبة للمطالبة باستكمال عملية دعم الجيش حتى يتسنى له القيام بالمهمات المطلوبة، خاصة بعد ان اكتشف اللبنانيون أن الضمانة الوحيدة والأكيدة تكمن في ضمانة الدولة دون شراكة مع أي طرف آخر بدليل تصرّف الجيش بحكمة على الحدود الشرقية".وأكد أن "إطلاع الرأي العام ما يجري في الجنوب لجهة التزام انسحاب حزب الله وتسليم ترسانته وبسط الجيش سلطته التي نص عليها وقف إطلاق النار، وحقيقة الواقع في والقرى الجنوبية، هو حق للبنانيين وواجب على الدولة".وأعلن أنه "إزاء إصرار قوى الأمر الواقع على تغْييب الوجود الحرّ والموضوعي للاعلام اللبناني والعربي والدولي عن الساحة الجنوبية، ندعو وزير الاعلام بول مرقص إلى تنظيم يوم اعلامي جنوبي يمكن من خلاله تبيان الصورة الفعلية على الأرض من دون قيود ورقابة، ويكون مقدمة لتأمين بيئة آمنة لعمل السلطة الرابعة في الجنوب من دون محاولات تعليب وترهيب معلن حيناً ومقنّع حينا آخر".