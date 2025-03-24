قالَ رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إنّ المشتركة في مجلس النواب قررت بدء حول اقتراحات الانتخابات من الآن، وذلك كي لا يتمَّ الوصول لاحقاً إلى المُطالبة بالتمديد لولاية المجلس النيابيّ .

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وفي تصريح له عقب اجتماع للجان المُشتركة، اليوم في مجلس النواب، قال بو صعب: "قررنا التريث في دراسة اقتراحات الانتخابات وتشكيل اللجنة المختصة بذلك ريثما يتقدم سائر الأفرقاء باقتراحاتهم".















