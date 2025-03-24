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لبنان

تجنباً لـ"تمديد ولاية البرلمان".. هذا ما أعلنه بوصعب

Lebanon 24
24-03-2025 | 07:44
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قالَ نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إنّ اللجان المشتركة في مجلس النواب قررت بدء النقاش حول اقتراحات قوانين الانتخابات من الآن، وذلك كي لا يتمَّ الوصول لاحقاً إلى المُطالبة بالتمديد لولاية المجلس النيابيّ الحالي.
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وفي تصريح له عقب اجتماع للجان المُشتركة، اليوم في مجلس النواب، قال بو صعب: "قررنا التريث في دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات وتشكيل اللجنة المختصة بذلك ريثما يتقدم سائر الأفرقاء باقتراحاتهم".








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