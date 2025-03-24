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لبنان

إليكم تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات

Lebanon 24
24-03-2025 | 07:51
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البيان التالي:
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تعلن وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للتالي:
- في جبل لبنان بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥.
- ⁠في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥.
- في بيروت، البقاع وبعلبك - الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.
- في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥.

على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.
 
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