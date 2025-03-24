إليكم تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات

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صدر عن الإعلامي والبلديات أحمد الحجار التالي:تعلن وزارة والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للتالي:- في جبل بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥.- ⁠في وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥.- في بيروت، البقاع وبعلبك - الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.- في الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥.على أن تتم دعوة الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل .