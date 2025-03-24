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لبنان

خليل: لا ميغا سنتر بدون البطاقة الممغنطة ونطالب بنقاش جدي

Lebanon 24
24-03-2025 | 07:51
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قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل عقب جلسة اللجان المشتركة أننا "طرحنا اقتراح قانون مُقدم من كتلة التنمية والتحرير من 6 أشهر ونعمل على فتح مسار فيه تطبيق اتفاق الطائف وفيه تطوير نظام الانتخابات".
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أضاف:" كنت اتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية وأن لا نهرب من هذا النقاش".

واعتبر أنّه لا يمكن الحديث عن الميغا سنتر من دون البطاقة الانتخابية الممغنطة وتوجهت بسؤال عن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد.

وتمنى أن تنعقد اللجان المشتركة ليتم الدخول بنقاس تفصيلي حول هذا الموصوع ولنستمع لكل الاقتراحات.

وشدد أن الاقتراح يتضمن الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة.

تابع: "اذا تعارض الاقتراح  مع الاخرين فحقهم ان يقترحوا ما يريدون ولكننا لا نستطيع أن نشيطن الاقتراح للمراوغة فقط".

 
 
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