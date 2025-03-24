خليل: لا ميغا سنتر بدون البطاقة الممغنطة ونطالب بنقاش جدي

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أضاف:" كنت إنشاء مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية وأن لا نهرب من هذا النقاش".واعتبر أنّه لا يمكن الحديث عن الميغا سنتر من دون البطاقة الممغنطة وتوجهت بسؤال عن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد.وتمنى أن تنعقد المشتركة ليتم الدخول بنقاس تفصيلي حول هذا الموصوع ولنستمع لكل الاقتراحات.وشدد أن الاقتراح يتضمن الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة.تابع: "اذا تعارض الاقتراح مع الاخرين فحقهم ان يقترحوا ما يريدون ولكننا لا نستطيع أن نشيطن الاقتراح للمراوغة فقط".