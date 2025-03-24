اعتصام لعمال بلدية الميناء لعدم تقاضيهم اجورهم

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نفذ عمال بلدية الميناء اعتصاما امام مبنى البلدية، شارك فيه رئيس اتحاد نقابات المستخدمين في شادي السيد، نقيب عمال البلدية احمد المرسلي واعضاء المجلس التنفيذي للنقابة وحشد من والموظفين.وتحدث النقيب السيد بالمناسبة، فلفت الى ان "اعتصام اليوم لرفع لأن هناك اكثر من 250 عاملا لا يتقاضون رواتبهم منذ اكثر من ثلاثة اشهر"، لافتا الى ان "المسؤولين في البلدية غائبون عن السمع"، مستغربا "هذا الغياب"، وقال: "ان شهر رمضان الاسوء الذي عرفه والموظفون والشرطة في مدينة الميناء لانهم بلا رواتب ولا يقدرون على ابنائهم وعيالهم".واشار الى ان "العمال يفتقرون الى الاستشفاء، خصوصا الذين يتقاعدون لا يتمكنون من الحصول على الخدمات الاستشفائية، ونحن الان في اسبوع ما قبل العيد، بعد ذلك سيذهب الى التصعيد حيث ستقفل ابواب البلدية حتى يتقاضى هؤلاء اجورهم وهذا اقل تعديل واقل ما يمكن ان يحصل فعلا"، داعيا الى "ضروره توفير المال والاستشفاء كما يحصل في بلدية طرابلس وسائر البلديات".ثم تحدث النقيب مرسلي، فقال: "في الواقع نحن نعاني منذ فترة طويلة وهذه المعاناة تتكرر وليس ذنب او المتقاعد أنه لا يجد مالا للاستشفاء وهذه ليست مشكلة بل مشكلة البلدية"، وتوجه الى المسؤولين، مطالبا بـ"ضرورة تلبية حاجات والموظفين وشرطة في بلدية الميناء سريعا".