اعتصام لعمال بلدية الميناء لعدم تقاضيهم اجورهم

نفذ عمال بلدية الميناء اعتصاما امام مبنى البلدية، شارك فيه رئيس اتحاد نقابات العمال
المستخدمين في لبنان الشمالي
شادي السيد، نقيب عمال البلدية احمد المرسلي واعضاء المجلس التنفيذي للنقابة وحشد من العمال
والموظفين.
وتحدث النقيب السيد بالمناسبة، فلفت الى ان "اعتصام اليوم لرفع الصوت
لأن هناك اكثر من 250 عاملا لا يتقاضون رواتبهم منذ اكثر من ثلاثة اشهر"، لافتا الى ان "المسؤولين في البلدية غائبون عن السمع"، مستغربا "هذا الغياب"، وقال: "ان شهر رمضان الاسوء الذي عرفه العمال
والموظفون والشرطة في مدينة الميناء لانهم بلا رواتب ولا يقدرون على اعالة
ابنائهم وعيالهم".
واشار الى ان "العمال يفتقرون الى الاستشفاء، خصوصا الذين يتقاعدون لا يتمكنون من الحصول على الخدمات الاستشفائية، ونحن الان في اسبوع ما قبل العيد، بعد ذلك سيذهب العمال
الى التصعيد حيث ستقفل ابواب البلدية حتى يتقاضى هؤلاء اجورهم وهذا اقل تعديل واقل ما يمكن ان يحصل فعلا"، داعيا الى "ضروره توفير المال والاستشفاء كما يحصل في بلدية طرابلس وسائر البلديات".
ثم تحدث النقيب مرسلي، فقال: "في الواقع نحن نعاني منذ فترة طويلة وهذه المعاناة تتكرر وليس ذنب العامل
او المتقاعد أنه لا يجد مالا للاستشفاء وهذه ليست مشكلة العامل
بل مشكلة البلدية"، وتوجه الى المسؤولين، مطالبا بـ"ضرورة تلبية حاجات العمال
والموظفين وشرطة في بلدية الميناء سريعا".