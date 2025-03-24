وزير المالية بحث مع جمعية المصارف مفاوضات صندوق النقد

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استقبل وزير ، ياسين جابر، جمعية المصارف في في أول لقاء رسمي بعد المنصب، حيث تناول الاجتماع الأساسية في ظل المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي.وفي تصريح عقب الاجتماع، أوضح جابر أن اللقاء كان فرصة لبحث التحضيرات اللازمة للتفاوض، مشدداً على أهمية التنسيق مع المصارف، خاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للقطاع المصرفي، أموال المودعين، والسرية المصرفية. كما أشار إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية، خصوصاً في ظل الاستعدادات لتعيين حاكم جديد لمصرف ونوابه قبل حزيران المقبل، إضافة إلى تعيينات الرقابة على المصارف.وفي سياق متصل، التقى الوزير جابر ممثلي مؤسسة التمويل (IFC) لبحث سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل البنية التحتية، كما اجتمع مع رئيس المال والموازنة النيابية، لمناقشة والتشريعية ذات الصلة.