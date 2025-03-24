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لبنان

وزير المالية بحث مع جمعية المصارف مفاوضات صندوق النقد

Lebanon 24
24-03-2025 | 08:16
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استقبل وزير المالية، ياسين جابر، جمعية المصارف في لبنان في أول لقاء رسمي بعد توليه المنصب، حيث تناول الاجتماع القضايا المالية الأساسية في ظل المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي.  
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وفي تصريح عقب الاجتماع، أوضح جابر أن اللقاء كان فرصة لبحث التحضيرات اللازمة للتفاوض، مشدداً على أهمية التنسيق مع المصارف، خاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للقطاع المصرفي، أموال المودعين، والسرية المصرفية. كما أشار إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية، خصوصاً في ظل الاستعدادات لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ونوابه قبل حزيران المقبل، إضافة إلى تعيينات لجنة الرقابة على المصارف.  

وفي سياق متصل، التقى الوزير جابر ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبحث سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل البنية التحتية، كما اجتمع مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، لمناقشة القضايا المالية والتشريعية ذات الصلة.
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