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لبنان

الرئيس عون: الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة التحديات

Lebanon 24
24-03-2025 | 08:27
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أكد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، خلال استقباله وفدًا من حزب "الرامغافار" برئاسة الدكتور أواديس داكسيان، على ضرورة التكاتف والوحدة في مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان، خصوصًا في ظل التطورات الإقليمية. وشدد على أن أي اختلاف يجب أن يبقى تحت سقف المصلحة الوطنية، مؤكدًا المسؤولية المشتركة في إعادة وضع لبنان على المسار الصحيح.  
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وأشاد الرئيس عون بالدور البارز للجالية الأرمنية في لبنان، معتبرًا أنها شكّلت قيمة مضافة منذ عشرينيات القرن الماضي، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اللبناني والانخراط الفعّال في المجتمع.  

من جانبه، هنّأ الدكتور داكسيان الرئيس عون بانتخابه، معربًا عن تطلعات اللبنانيين لدوره في إحداث تغيير إيجابي وإعادة النهوض بالبلاد. كما أثنى على جهود عون في تعزيز العلاقات اللبنانية-السعودية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع دول الخليج في دعم استقرار لبنان.  

وفي لقاء آخر، استقبل الرئيس عون وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور نضال حسن، الذي أكد أهمية دور الطب البيطري في حماية الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي والصحة العامة. وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين النقابة والجهات الرسمية لتطوير القوانين الداعمة للقطاع وتحسين معاييره.  

بدوره، شدد الرئيس عون على أهمية التزام الأطباء البيطريين بأخلاقيات المهنة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة هو مسؤولية وطنية مشتركة. كما دعا إلى محاربة أي فساد داخلي قد يؤثر على جودة العمل، مؤكدًا أن هذا التوجه يصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين ويعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.  

أكد الرئيس عون خلال اللقاءين أن النهوض بالبلد ليس مستحيلًا إذا توافرت النوايا الصادقة وتم تجاوز الحسابات الطائفية والمذهبية. وشدد على أن التنوع في لبنان هو مصدر غنى، لكن الاختلاف يجب أن يبقى تحت سقف مصلحة الدولة، مؤكدًا أن لبنان وحده هو من يدفع ثمن أي صراعات داخلية أو خارجية.  

وأشار إلى أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع، من قيادات سياسية واقتصادية ومجتمعية، للعمل معًا من أجل إعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي على المستويين الإقليمي والدولي، وضمان مستقبل أفضل للشعب اللبناني.
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