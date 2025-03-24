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لبنان

سماع صوت قوي في أرجاء النبطية.. هذه طبيعته

Lebanon 24
24-03-2025 | 08:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع صوت قوي في أرجاء النبطية.
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وتبيّن أنه ناتج عن تفجير للجيش في بلدة معركة وحقل القليعة.

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