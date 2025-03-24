أوجيرو: عطل طرأ في سنترال طرابلس - التبّانة

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أعلنت "أوجيرو" عن أن عطلا طرأ في - التبّانة ممّا أدّى إلى توقف في المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.وقالت أن الفرق تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.