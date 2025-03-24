Advertisement

لبنان

أوجيرو: عطل طرأ في سنترال طرابلس - التبّانة

Lebanon 24
24-03-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1337855-638784249428450921.png
Doc-P-1337855-638784249428450921.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت هيئة "أوجيرو" عن أن عطلا طرأ في سنترال طرابلس - التبّانة ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.
Advertisement

وقالت أن الفرق تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
مواضيع ذات صلة
أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال بعقلين
lebanon 24
24/03/2025 16:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال مرجعيون وعدد من المناطق المجاورة
lebanon 24
24/03/2025 16:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة.. عطل في سنترال "أوجيرو"
lebanon 24
24/03/2025 16:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوبين إثنين في التبانة
lebanon 24
24/03/2025 16:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:59 | 2025-03-24
10:01 | 2025-03-24
09:57 | 2025-03-24
09:42 | 2025-03-24
09:31 | 2025-03-24
09:23 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24