اللواء عبد الله التقى وفد "اللقاء الديمقراطي" وسفير أستراليا في لبنان

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استقبل لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبد الله، في مكتبه بثكنة المقر العام، بعد ظهر اليوم، وفدين في لقاءين منفصلين.فقد التقى عبد الله وفدًا من كتلة "اللقاء الديمقراطي" ضم النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو ، الصايغ، بلال عبد الله، وراجي السعد، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل اللواء عبد الله سفير أستراليا في ، أندرو بارنز، على رأس وفد من السفارة، في بروتوكولية تهدف إلى التعارف والتنسيق، وشملت المستجدات والأوضاع العامة.