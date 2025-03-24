اللواء عبد الله التقى وفد "اللقاء الديمقراطي" وسفير أستراليا في لبنان

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استقبل لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد ، في مكتبه بثكنة المقر العام، بعد ظهر اليوم، وفدين في لقاءين منفصلين.فقد التقى وفدًا من كتلة "اللقاء الديمقراطي" ضم النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، بلال ، وراجي السعد، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل اللواء سفير في ، أندرو بارنز، على رأس وفد من السفارة، في بروتوكولية تهدف إلى التعارف والتنسيق، وشملت مناقشة المستجدات والأوضاع العامة.