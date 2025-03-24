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لبنان

اللواء عبد الله التقى وفد "اللقاء الديمقراطي" وسفير أستراليا في لبنان

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:50
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبد الله، في مكتبه بثكنة المقر العام، بعد ظهر اليوم، وفدين في لقاءين منفصلين.  
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فقد التقى عبد الله وفدًا من كتلة "اللقاء الديمقراطي" ضم النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، بلال عبد الله، وراجي السعد، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد.  

كما استقبل اللواء عبد الله سفير أستراليا في لبنان، أندرو بارنز، على رأس وفد من السفارة، في زيارة بروتوكولية تهدف إلى التعارف والتنسيق، وشملت مناقشة المستجدات والأوضاع العامة.
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