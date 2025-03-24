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لبنان

لقاءات دبلوماسية لوزير الثقافة لتعزيز التعاون الثقافي

Lebanon 24
24-03-2025 | 09:42
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عقد وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية في المكتبة الوطنية - الصنائع، حيث استقبل عددًا من السفراء الذين قدموا له التهاني بتوليه مهامه وبحثوا معه سبل تعزيز التعاون الثقافي بين لبنان وبلدانهم.
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واستقبل الوزير سفير المملكة المغربية محمد أكرين ونائبه لحسن بدري، في زيارة مجاملة تناولت العلاقات الثنائية على مختلف المستويات. وأكد السفير أكرين أن اللقاء كان فرصة "لاستعراض العلاقات الثقافية بين البلدين واستشراف آفاق التعاون، خاصة في ظل التعدد والتنوع الثقافي المشترك بين لبنان والمغرب".

كما التقى الوزير سلامة سفيرة النروج هيلدا هارالستاد، التي أشادت بعلاقاته الوطيدة مع المسؤولين في بلادها. وأعربت عن تطلعها إلى دعم الثقافة في لبنان من خلال المشاريع النروجية، لا سيما في المهرجانات وغيرها من الفعاليات الثقافية.

وفي وقت لاحق، استقبل وزير الثقافة سفير أستراليا أندرو بارنر، يرافقه مستشاره بن غريك، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي. وأكد بارنر أن وجهات النظر بين البلدين كانت متطابقة بشأن أهمية تفعيل التعاون الثقافي بين لبنان وأستراليا.

تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزير الثقافة لتعزيز الدبلوماسية الثقافية، عبر فتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم المشهد الثقافي اللبناني وتوسيع مجالات التبادل الثقافي والفني.
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