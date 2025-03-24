لقاءات دبلوماسية لوزير الثقافة لتعزيز التعاون الثقافي

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عقد وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية في المكتبة - الصنائع، حيث استقبل عددًا من السفراء الذين قدموا له التهاني بتوليه مهامه وبحثوا معه سبل تعزيز التعاون الثقافي بين وبلدانهم.واستقبل الوزير سفير المملكة المغربية محمد أكرين ونائبه لحسن بدري، في زيارة مجاملة تناولت الثنائية على مختلف المستويات. وأكد السفير أكرين أن اللقاء كان فرصة "لاستعراض الثقافية بين واستشراف آفاق التعاون، خاصة في ظل التعدد والتنوع الثقافي المشترك بين والمغرب".كما التقى الوزير سلامة سفيرة النروج هيلدا هارالستاد، التي أشادت بعلاقاته الوطيدة مع المسؤولين في بلادها. وأعربت عن تطلعها إلى دعم الثقافة في من خلال المشاريع النروجية، لا سيما في المهرجانات وغيرها من الفعاليات الثقافية.وفي وقت لاحق، استقبل وزير الثقافة سفير أستراليا أندرو بارنر، يرافقه مستشاره بن غريك، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي. وأكد بارنر أن وجهات النظر بين كانت متطابقة بشأن أهمية تفعيل التعاون الثقافي بين وأستراليا.تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزير الثقافة لتعزيز الدبلوماسية الثقافية، عبر فتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم المشهد الثقافي اللبناني وتوسيع مجالات التبادل الثقافي والفني.