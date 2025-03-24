لبنان يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند

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وبهذا التأهل، سيواجه منتخب اليابان يوم الأربعاء في ربع النهائي، حيث يسعى لحجز مقعد في نصف النهائي ومواصلة مشواره نحو على اللقب. حصد المنتخب اللبناني لكرة الصالات ست نقاط من ثلاث مباريات في دور المجموعات ضمن كأس آسيا لكرة الصالات 2024، المقامة في تايلاند، ليحتل المركز الثاني في مجموعته خلف تايلاند.وبهذا التأهل، سيواجه منتخب اليابان يوم الأربعاء في ربع النهائي، حيث يسعى لحجز مقعد في نصف النهائي ومواصلة مشواره نحو على اللقب.

وأكد سولاج، رئيس بعثة ورئيس كرة الصالات والشاطئية في الاتحاد اللبناني ، أن المنتخب قدم أداءً مميزًا وقال: "النتائج مستحقة بفضل الفني والروح القتالية العالية، رغم كل الظروف الصعبة التي نواجهها."