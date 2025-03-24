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لبنان

لبنان يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند

Lebanon 24
24-03-2025 | 09:57
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حصد المنتخب اللبناني لكرة الصالات ست نقاط من ثلاث مباريات في دور المجموعات ضمن بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2024، المقامة في تايلاند، ليحتل المركز الثاني في مجموعته خلف تايلاند.
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وبهذا التأهل، سيواجه لبنان منتخب اليابان يوم الأربعاء في ربع النهائي، حيث يسعى لحجز مقعد في نصف النهائي ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب.
 
وأكد جورج سولاج، رئيس بعثة لبنان ورئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أن المنتخب قدم أداءً مميزًا وقال: "النتائج مستحقة بفضل الأداء الفني والروح القتالية العالية، رغم كل الظروف الصعبة التي نواجهها."
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