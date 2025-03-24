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الرئيس عون التقى وليد وتيمور جنبلاط

Lebanon 24
24-03-2025 | 10:01
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التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، في قصر بعبدا.
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