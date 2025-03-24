استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص وفدًا من مؤسسة "لابورا" برئاسة الأب طوني خضره، حيث تم في سبل التعاون لتطوير الإعلام الرسمي وتعزيز دوره. وشدد خضره على أهمية إعادة الريادة لتلفزيون وإذاعة ، مثنيًا على الجهود المبذولة داخل لتحقيق نهضة إعلامية. كما أكد استعداد لدعم الإعلام الرسمي بالطاقات البشرية المتاحة، مشيرًا إلى ضرورة تحديث القطاع الإعلامي اللبناني ومواكبته للتطورات التكنولوجية.

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كذلك استقبل مرقص ملحم الرياشي.













