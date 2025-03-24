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لبنان
مرقص تابع و"لابورا" مشاريع مشتركة
Lebanon 24
24-03-2025
|
10:11
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استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص وفدًا من مؤسسة "لابورا" برئاسة الأب طوني خضره، حيث تم
البحث
في سبل التعاون لتطوير الإعلام الرسمي وتعزيز دوره. وشدد خضره على أهمية إعادة الريادة لتلفزيون وإذاعة
لبنان
، مثنيًا على الجهود المبذولة داخل
الوزارة
لتحقيق نهضة إعلامية. كما أكد استعداد
المؤسسة
لدعم الإعلام الرسمي بالطاقات البشرية المتاحة، مشيرًا إلى ضرورة تحديث القطاع الإعلامي اللبناني ومواكبته للتطورات التكنولوجية.
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كذلك استقبل مرقص
النائب
ملحم الرياشي.
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