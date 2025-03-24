Advertisement

لبنان

اجتماع بحث الشراكة والاستثمار بين رسامني ووفود رسمية

Lebanon 24
24-03-2025 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1337892-638784313085019743.png
Doc-P-1337892-638784313085019743.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، اليوم رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، حيث تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بعمل الديوان.  
Advertisement

كما عقد الوزير رسامني اجتماعًا موسعًا مع وزير الطاقة، جوزيف الصدي، ووزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، إلى جانب وفد من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (International Finance Corporation). وتركزت المناقشات على سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع البنية التحتية الأساسية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.  

وفي سياق آخر، التقى الوزير رسامني وفدًا من نقابة الطيارين برئاسة النقيب آلان جوني ديب، في زيارة تعارف تم خلالها التطرق إلى أوضاع النقابة وملفات تتعلق بالسلامة العامة للطيران.
مواضيع ذات صلة
إجتماع لإتحاد المستثمرين اللبنانيين بحث في خلق مناخ إيجابي للأعمال والإستثمار
lebanon 24
24/03/2025 18:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب بحث هاتفيا مع ماكرون اجتماع الرياض بين مسؤولين أميركيين وروس
lebanon 24
24/03/2025 18:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: اجتماع بين الوفدين الأميركي والأوكراني بالسعودية خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
24/03/2025 18:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع بين رئيس الجمهورية ووفد من الكونغرس الأميركي
lebanon 24
24/03/2025 18:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:59 | 2025-03-24
12:31 | 2025-03-24
12:28 | 2025-03-24
12:10 | 2025-03-24
12:09 | 2025-03-24
12:05 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24