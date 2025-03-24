اجتماع بحث الشراكة والاستثمار بين رسامني ووفود رسمية

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، اليوم رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، حيث تم بحث عدد من المتعلقة بعمل الديوان.كما عقد الوزير رسامني اجتماعًا موسعًا مع وزير الطاقة، جوزيف الصدي، ووزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، إلى جانب وفد من مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي (International Finance Corporation). وتركزت المناقشات على سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع البنية التحتية الأساسية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.وفي سياق آخر، التقى الوزير رسامني وفدًا من نقابة الطيارين برئاسة النقيب جوني ديب، في تعارف تم خلالها التطرق إلى أوضاع النقابة وملفات تتعلق بالسلامة العامة للطيران.