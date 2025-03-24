بهية الحريري نعت ماهر مشيعل وعزت الرئيس الفلسطيني

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نعت رئيسة مؤسسة السيدة بهية المستشار أول في سفارة دولة فلسطين في بيروت ماهر مشيعل . وقالت في بيان : "بغياب الأخ الأستاذ ماهر مشيعل تفقد فلسطين علما من أعلامها ومناضلا لأجلها، نذر نفسه لعقود طويلة للدفاع عن القضية والحقوق العادلة لوطنه وشعبه ، وللحفاظ على الهوية والثقافية والتراثية ، قضية وأرضا ومقدسات، وترسيخها لدى الأجيال المتعاقبة".أضافت :"يغيب ماهر مشيعل بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميادين النضال العسكري والسياسي والثقافي والدبلوماسي، كانت له خلالها اضاءات وبصمات مشرّفة في تاريخ الثورة والشعب الفلسطيني ، كما في وتمتين اواصر الأخوة التي تربط الشعبين الفلسطيني واللبناني بكافة وجوهها الثقافية والإجتماعية والإنسانية" .وتقدمت من "سيادة رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس (أبو مازن) ومن سعادة السفير الأخ اشرف دبور ومن الأخوة في التحرير ومن عائلة الراحل بأسمى آيات التعزية، سائلين الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه ويلهمهم الصبر والسلوان".