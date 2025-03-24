Advertisement

لبنان

بهية الحريري نعت ماهر مشيعل وعزت الرئيس الفلسطيني

Lebanon 24
24-03-2025 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1337894-638784315554825421.jpg
Doc-P-1337894-638784315554825421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري المستشار أول في سفارة دولة فلسطين في بيروت ماهر مشيعل . وقالت في بيان : "بغياب الأخ الأستاذ ماهر مشيعل تفقد فلسطين علما من أعلامها ومناضلا لأجلها، نذر نفسه لعقود طويلة للدفاع عن القضية والحقوق العادلة لوطنه وشعبه ، وللحفاظ على الهوية الفلسطينية الوطنية والثقافية والتراثية ، قضية وأرضا ومقدسات، وترسيخها لدى الأجيال المتعاقبة".
Advertisement

أضافت :"يغيب ماهر مشيعل بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميادين النضال العسكري والسياسي والثقافي والدبلوماسي، كانت له خلالها اضاءات وبصمات مشرّفة في تاريخ الثورة والشعب الفلسطيني ، كما في تعزيز وتمتين اواصر الأخوة التي تربط الشعبين الفلسطيني واللبناني بكافة وجوهها الثقافية والإجتماعية والإنسانية" .

وتقدمت من "سيادة  رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس (أبو مازن) ومن سعادة السفير الأخ اشرف دبور ومن الأخوة في منظمة التحرير الفلسطينية ومن عائلة الراحل بأسمى آيات التعزية، سائلين الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه ويلهمهم الصبر والسلوان".
مواضيع ذات صلة
شقيقة زوجة ماهر الأسد تكشف: "حزب الله" ونظام الأسد اغتالا الحريري (فيديو)
lebanon 24
24/03/2025 18:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري بحثت مع وفد من الجبهة الشعبية أوضاع الفلسطينيين
lebanon 24
24/03/2025 18:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري عرضت مع رئيس مجموعة "أماكو" أهمية التركيز على التنمية البشرية
lebanon 24
24/03/2025 18:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نازك الحريري نعت هدى شديد: ستظلُّ أعمالُها راسخة في ذاكرة الاعلام والوطن
lebanon 24
24/03/2025 18:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:59 | 2025-03-24
12:31 | 2025-03-24
12:28 | 2025-03-24
12:10 | 2025-03-24
12:09 | 2025-03-24
12:05 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24