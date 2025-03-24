ردم خندق للعدو الإسرائيلي وإزالة شريط شائك.. بيان للجيش

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صدر عن - ، التالي:إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بأعمال تجريف نفذتها وحدات معادية في قطمون (خراج بلدة رميش) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٣، عملت وحدات من الجيش على إزالة ساتر ترابي وردم خندق بعد إقامتهما في المذكورة من قبل العدو ، كما أزالت شريطًا شائكًا للعدو في بلدة عيترون – بنت .