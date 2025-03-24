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لبنان

ردم خندق للعدو الإسرائيلي وإزالة شريط شائك.. بيان للجيش

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:13
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان التالي:
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إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بأعمال تجريف نفذتها وحدات معادية في وادي قطمون (خراج بلدة رميش) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٣، عملت وحدات من الجيش على إزالة ساتر ترابي وردم خندق بعد إقامتهما في المنطقة المذكورة من قبل العدو الإسرائيلي، كما أزالت شريطًا شائكًا للعدو في بلدة عيترون – بنت جبيل.
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