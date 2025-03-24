خلف: يجب التصدي لأي تهديد يطال دور الأوطان وحدودها

زار ملحم خلف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وأكد عقب اللقاء على ضرورة إطلاق رئاسية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في ظل الأوضاع الراهنة. وشدد خلف على أهمية التصدي لأي تهديد قد يمس دور الأوطان وحدودها، مشيرًا إلى ضرورة التمسك بالشرعية وإعادة ترميمها لمواجهة الفوضى والتجاوزات.

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