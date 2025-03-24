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لبنان

خلف: يجب التصدي لأي تهديد يطال دور الأوطان وحدودها

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:17
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زار النائب ملحم خلف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وأكد عقب اللقاء على ضرورة إطلاق مبادرة رئاسية لمواجهة التحديات الداخلية وتعزيز الاستقرار في ظل الأوضاع الراهنة. وشدد خلف على أهمية التصدي لأي تهديد قد يمس دور الأوطان وحدودها، مشيرًا إلى ضرورة التمسك بالشرعية الدولية وإعادة ترميمها لمواجهة الفوضى والتجاوزات.
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