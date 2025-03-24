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لبنان

حقيقة توقيف سوري خطط لتفجير نفسه في حي ماضي بـ "الضاحية"

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:27
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر يزعم أن "حزب الله" ألقى القبض على سوريين، أحدهما كان يعتزم تفجير نفسه في حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت.  
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وتواصل فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الإعلام مع المكتب الإعلامي لـ"حزب الله"، الذي نفى الخبر جملة وتفصيلًا، مؤكداً عدم صحته تمامًا. (الوكالة الوطنية)
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