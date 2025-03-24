حقيقة توقيف سوري خطط لتفجير نفسه في حي ماضي بـ "الضاحية"

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انتشر عبر خبر يزعم أن "حزب الله" ألقى القبض على سوريين، أحدهما كان يعتزم تفجير نفسه في حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت.وتواصل فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الإعلام مع الإعلامي لـ"حزب الله"، الذي نفى جملة وتفصيلًا، مؤكداً عدم صحته تمامًا. (الوكالة الوطنية)