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لبنان

تعيين السفير رامز دمشقية رئيساً لفريق العمل اللبناني لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:22
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قرار تعيين السفير رامز دمشقية رئيساً لفريق العمل اللبناني لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
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وقد حلّ دمشقية مكان الدكتور باسل الحسن.
 
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