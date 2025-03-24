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لبنان

بالأسماء.. إليكم التعيينات الجديدة لقادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:52
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صدرت التعيينات الجديدة لقادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي وجاءت على الشكل التالي:
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- العميد طبيب الاسنان الفرد حنا رئيساً لوحدة هيئة الاركان.

- العميد جان عواد قائداً لوحدة الدرك الاقليمية

- العميد زياد قائد بيه قائداً لوحدة الشرطة القضائية

- العميد سليم عبده رئيساً لوحدة الادارة المركزية

- العميد ايلي الاسمر رئيساً لوحدة الخدمات الاجتماعية

- العميد احمد عبلا قائداً لوحدة معهد قوى الامن الداخلي 

- العميد عماد الجمل قائداً لوحدة شرطة بيروت

- العميد طوني متى قائداً لوحدة القوى السيارة.
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