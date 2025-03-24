اعتصام للأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية احتجاجًا على وقف بدل الإنتاجية

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نفّذت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في (اللجنة الفاعلة) اعتصامًا أمام مقر وزارة التربية في الأونيسكو – بيروت، بعد تنفيذ إضراب تحذيري استمر ليومين، احتجاجًا على قرار وقف صرف بدل الإنتاجية خلال فصل الصيف، إضافة إلى مطالب مزمنة أخرى.وخلال الاعتصام، ألقت رئيسة الرابطة، الدكتورة نسرين شاهين، كلمة تناولت فيها أسباب التحرك، مشيرة إلى أن الأساتذة المتعاقدين يواجهون أزمة معيشية خانقة بسبب القرارات الجديدة، التي أدت إلى إلغاء بدل الإنتاجية، وتحديد أجر الساعة عند 8.2 ، مع استمرار العقبات المتعلقة بالمستحقات وبدل النقل والطبابة. وأكدت أن المدرسة في "تحتضر"، محملة الحكومات المتعاقبة مسؤولية التدهور الحاصل في القطاع التربوي، مشيرة إلى أن الحل الجذري يكون عبر إقرار قانون تفرغ أو تثبيت للأساتذة المتعاقدين.وطالبت الرابطة بإعادة أجر الساعة إلى قيمته قبل الأزمة، أي 13 دولارًا، وتعديل مرسوم بدل النقل ليُدفع عن كل يوم عمل، وضمان صرف بدل الإنتاجية خلال الصيف، وإصدار المرسوم 13020 في الجريدة لضمان تنفيذ الزيادة على أجر الساعة، إضافة إلى دفع الحوافز المتأخرة، وضمان تنفيذ آلية القبض الشهري.وشددت شاهين على أن الرابطة مستمرة في الضغط لتحقيق هذه المطالب، داعية وزارة التربية إلى الحوار والتفاوض لإيجاد حلول منصفة للأساتذة المتعاقدين، بما يضمن استمرار العام الدراسي ويحافظ على حقوق المعلمين.