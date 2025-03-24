بعد جريمة المعاملتين.. الأمن يوقف القاتل وهذا ما اعترف به (صورة)

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الساعة ١٥,٢٠ من تاريخ 22-3-2025 حضر إلى مركز فصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي المدعو: (س. م، سوري الجنسية) وابلغ عناصر الفصيلة انه واثناء قيامه بأعمال تصليح أدوات صحية في منزل شخص يدعى: إ. ش (مواليد عام 1968، لبناني) في محلة المعاملتين – جونيه، سمع ثلاث طلقات نارية خلف المنزل، فخرج على الفور لناحية مصدر النار حيث وجد صاحب المنزل المذكور جثة هامدة.على الفور، باشرت الفصيلة اجراءاتها الميدانية، حيث انتقلت الى موقع الحادثة، وبعد الكشف على الجثة تبين انها مصابة بثلاث طلقات نارية، نقلت الى مستشفيات ، وبتفتيش الأماكن القريبة من مكان الحادثة عثرت على المدعو:– ح. ع. (مواليد عام 1982، لبناني) وبحوزته بندقية نوع بومب اكشن، فعملت على توقيفه.بالتحقيق معه اعترف باقدامه على قتل (إ) المذكور.أودع الموقوف مع البندقية المضبوطة مفرزة جونيه القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة المختص.