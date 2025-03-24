مفاجأة في لبنان.. إليكم عدد "وفيات التدخين"!

كشفت دراسة لبنانية جديدة تأثير تدخين التبغ على الإقتصاد اللبناني والخسائر الناجمة عن ذلك بشرياً وصحياً.

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وذكرت دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مُكافحة التبع في أنَّ "ما يقرب من 9200 يموتون سنوياً بسبب أمراض متعلقة بالتدخين وهو عدد يمثل أكثر من 25 % من الوفيات في البلاد"، وأضافت: "يتكبد بسبب تعاطي التبغ خسائر اقتصادية وبشرية باهظة قدرها 5.3 تريليونات ليرة كل عام (140 مليون أميركي) بما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في ، ويشمل ذلك المبالغ الباهظة التي تُنفَق على الرعاية ، وقلة الإنتاج، والخسائر الحاصلة في التنمية البشرية".

وتشير الدراسة إلى أن "الإستثمار الآن في تطبيق 6 تدابير مجربة أوصت بها منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، سينقذ حياة حوالى 40 ألف شخص على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة بحلول عام 2037، كما سيؤدي إلى تجنب 15.2 تريليون ليرة لبنانية (402 مليون أميركي) من الخسائر الاقتصادية".

وتؤكد الدراسة أن "الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ أكبر 13 ضعفا من إيرادات الضرائب الحكومية على التبغ".