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لبنان
مفاجأة في لبنان.. إليكم عدد "وفيات التدخين"!
Lebanon 24
24-03-2025
|
12:09
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كشفت دراسة لبنانية جديدة تأثير تدخين التبغ على الإقتصاد اللبناني والخسائر الناجمة عن ذلك بشرياً وصحياً.
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وذكرت دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مُكافحة التبع في
لبنان
أنَّ "ما يقرب من 9200 يموتون سنوياً بسبب أمراض متعلقة بالتدخين وهو عدد يمثل أكثر من 25 % من الوفيات في البلاد"، وأضافت: "يتكبد
لبنان
بسبب تعاطي التبغ خسائر اقتصادية وبشرية باهظة قدرها 5.3 تريليونات ليرة كل عام (140 مليون
دولار
أميركي) بما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في
لبنان
، ويشمل ذلك المبالغ الباهظة التي تُنفَق على الرعاية
الصحية
، وقلة الإنتاج، والخسائر
الكبيرة
الحاصلة في التنمية البشرية".
وتشير الدراسة إلى أن "الإستثمار الآن في تطبيق 6 تدابير مجربة أوصت بها
اتفاقية
منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، سينقذ حياة حوالى 40 ألف شخص على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة بحلول عام 2037، كما سيؤدي إلى تجنب 15.2 تريليون ليرة لبنانية (402 مليون
دولار
أميركي) من الخسائر الاقتصادية".
وتؤكد الدراسة أن "الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ أكبر 13 ضعفا من إيرادات الضرائب الحكومية على التبغ".
يُشار إلى أن الدراسة جرى
اطلاقها
اليوم في وزارة الصحة برعاية وحضور
وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين والجهات المعنية الرئيسية وحشد من الخبراء في مجال الصحة العامة والتنمية الاقتصادية.
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