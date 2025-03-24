Advertisement

لبنان

الجيش تسلم هبة من السلطات اليابانية

Lebanon 24
24-03-2025 | 12:10
A-
A+

Doc-P-1337941-638784376465043697.png
Doc-P-1337941-638784376465043697.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُقيم في نادي الضباط – اليرزة، حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات اليابانية ومنفذة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، تتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية في مراكز طبية عدة للجيش، بحضور السفير الياباني ماغوشي مازايوكي، ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد المهندس طوني عبود، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS في الأردن محمد عثمان، إلى جانب عدد من الضباط.
Advertisement

وخلال الاحتفال، ألقى السفير الياباني كلمة أشاد فيها بـ"الدور الحيوي الذي يقوم به الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره"، مؤكدا "وقوف السلطات اليابانية بجانبه إزاء الصعوبات الراهنة".

من جهة أخرى، ألقى ممثل قائد الجيش كلمة قال فيها: "اليوم، نشهد مرحلة جديدة من مراحل التعاون الفاعل بيننا، تتمثل في تطوير بنية الطاقة والإمكانات التقنية في مراكز طبية عدة تابعة للجيش".

كما ألقى عثمان كلمة شدد فيها على "ضرورة دعم المؤسسة العسكرية، في ظل ما تواجهه من تحديات". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
تسليم هبة للجيش من جمعية "SPIRIT OF AMERICA"
lebanon 24
24/03/2025 20:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
من دولة عربية.. الجيش تسلّم الشحنة الأولى من هبة الوقود
lebanon 24
24/03/2025 20:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح للعربية: آن الأوان لتسلم حماس قطاع غزة للسلطة الفلسطينية لسحب الذرائع من ترامب
lebanon 24
24/03/2025 20:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلم الرهائن الثلاثة بعد إطلاق سراحهم من قبل حركتي حماس والجهاد
lebanon 24
24/03/2025 20:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:41 | 2025-03-24
14:40 | 2025-03-24
14:23 | 2025-03-24
14:19 | 2025-03-24
14:10 | 2025-03-24
14:07 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24