سلام اقام إفطارا في السرايا لأطفال أيتام من مؤسسات مختلفة

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أقام رئيس الدكتور نواف سلام وزوجته سحر، إفطارا على شرف أطفال أيتام من مؤسسات مختلفة في السرايا .ورحب الرئيس سلام وعقيلته بـ"المدعوين والأطفال الحاضرين فردا فردا"، وتحدثا إليهم.وقبل الافطار، استمع الذين هم: من دار الأيتام الإسلامية، مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، جمعية المبرات الخيرية، عش العصافير للأرمن، بيت اليتيم الدرزي، زهرة الإحسان، قرى SOS، ومؤسسات الامام الصدر، إلى الحكواتي براء صبيح الذي عرض حكاية رمضان، وتحدث فيها عن "عادات الفضيل ومعاني المحبة والرحمة والتآلف والتسامح وإعانة الفقراء والعيش معا، إضافة إلى العادات المتوارثة من جيل إلى آخر، في المدن والحارات والزواريب القديمة والمقاهي، والتي تضفي اجواء البهجة والسرور على هذا .وجال لدى وصولهم، في السرايا وتعرفوا إلى أرجائه. (الوكالة الوطنية)