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لبنان

سلام اقام إفطارا في السرايا لأطفال أيتام من مؤسسات مختلفة

Lebanon 24
24-03-2025 | 12:35
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أقام رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وزوجته سحر، إفطارا على شرف أطفال أيتام من مؤسسات مختلفة في السرايا الحكومية.
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ورحب الرئيس سلام وعقيلته بـ"المدعوين والأطفال الحاضرين فردا فردا"، وتحدثا إليهم.

وقبل الافطار، استمع الأطفال الذين هم: من دار الأيتام الإسلامية، مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، جمعية المبرات الخيرية، عش العصافير للأرمن، بيت اليتيم الدرزي، زهرة الإحسان،  قرى الأطفال SOS، ومؤسسات الامام الصدر، إلى الحكواتي براء صبيح   الذي عرض حكاية رمضان، وتحدث فيها عن "عادات الشهر الفضيل ومعاني المحبة والرحمة والتآلف والتسامح وإعانة الفقراء والعيش معا، إضافة إلى العادات المتوارثة من جيل إلى آخر، في المدن والحارات والزواريب القديمة والمقاهي، والتي تضفي اجواء البهجة والسرور على هذا الشهر.

وجال الأطفال لدى وصولهم، في السرايا وتعرفوا إلى أرجائه. (الوكالة الوطنية)
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