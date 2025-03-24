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لبنان

بعد التوتر والقصف.. هذا ما طلبته الأمم المتحدة من لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
24-03-2025 | 12:42
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دعت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بتعهّداتهما الخاصة بوقف الأعمال العدائيَّة.
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وفي بيان لها، جدّدت المنظمة الدولية دعوتها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية على جانبي الخط الأزرق في لبنان.
 
وقالت الأمم المتحدة أيضاً إنَّ "أكثر من 96 ألف شخص ما زالوا نازحين في لبنان ولم يعودوا بعد إلى منازلهم".

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