بعد التوتر والقصف.. هذا ما طلبته الأمم المتحدة من لبنان وإسرائيل

دعت ، اليوم الإثنين، وإسرائيل إلى الالتزام بتعهّداتهما الخاصة بوقف الأعمال العدائيَّة.

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وفي بيان لها، جدّدت دعوتها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية على جانبي الخط في .

وقالت أيضاً إنَّ "أكثر من 96 ألف شخص ما زالوا نازحين في ولم يعودوا بعد إلى منازلهم".