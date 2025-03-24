عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟

تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في ، من توقيف المدعو "ط.س" (يمني الجنسية) في أحد فنادق شارع الحمرا - بيروت، وذلك بعد قيامه بسرقة مجوهرات من محلين في سوق بطرابلس.

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ويأتي التوقيف بعد أقل من 24 ساعة على صورته، وقد تمّت إحالته إلى بإشراف المُختص.