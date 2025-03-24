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لبنان

عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟

Lebanon 24
24-03-2025 | 13:13
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تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف المدعو "ط.س" (يمني الجنسية) في أحد فنادق شارع الحمرا - بيروت، وذلك بعد قيامه بسرقة مجوهرات من محلين في سوق الذهب بطرابلس.
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ويأتي التوقيف بعد أقل من 24 ساعة على تعميم صورته، وقد تمّت إحالته إلى التحقيق بإشراف القضاء المُختص.
 
 
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