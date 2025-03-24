قائد الجيش استقبل وفدا من لجنة الأركان التابعة لمجلس الأمن

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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، وفدا من الأركان التابعة لمجلس الأمن الدولي.وخلال اللقاء، تناول الأوضاع العامة في والمنطقة، والتعاون بين الجيش وقوة الموقتة في – "اليونيفيل. (الوكالة الوطنية)