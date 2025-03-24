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لبنان

قائد الجيش استقبل وفدا من لجنة الأركان التابعة لمجلس الأمن

Lebanon 24
24-03-2025 | 13:07
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، وفدا من لجنة الأركان العسكرية التابعة لمجلس الأمن الدولي.
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وخلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتعاون بين الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – "اليونيفيل. (الوكالة الوطنية)
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