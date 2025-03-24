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لبنان

وزير الداخلية اطلع على برامج عمل لجنة منع التعذيب التابعة للأمم المتحدة

Lebanon 24
24-03-2025 | 13:53
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عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ، في مكتبه اليوم، اجتماعا مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي عبدالله دوريش، بحضور المدير العام  للمجالس والإدارات المحلية بالتكليف فاتن أبو الحسن.
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وخلال اللقاء، تم عرض حاجات العاصمة ومناقشة الأوضاع عشية الانتخابات البلدية والاختيارية. 

وكذلك، بحث الوزير الحجار مع النائب أحمد الخير في آخر المستجدات على الساحة الداخلية .

واستقبل النائب محمد الحجيري مع وفد من عرسال عرض لشؤون البلدة وحاجات أهلها.

كما عرض الأوضاع العامة مع النائب نقولا الصحناوي .

واستقبل النائب السابق أحمد فتفت.

واستمع وزير الداخلية إلى عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة سوزان جبور حول برامج عمل اللجنة وأطر التعاون المشترك بين الجانبين.

وكذلك، استقبل وفدا من UN-Habitat وتم عرض برامج عملها في لبنان

واستقبل مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح. (الوكالة الوطنية)
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