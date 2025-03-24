وزير الداخلية اطلع على برامج عمل لجنة منع التعذيب التابعة للأمم المتحدة

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عقد وزير والبلديات أحمد الحجار ، في مكتبه اليوم، اجتماعا مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي عبدالله دوريش، المدير العام للمجالس والإدارات المحلية بالتكليف فاتن أبو الحسن.وخلال اللقاء، تم عرض حاجات العاصمة ومناقشة الأوضاع عشية الانتخابات البلدية والاختيارية.وكذلك، بحث الوزير الحجار مع أحمد الخير في آخر المستجدات على الساحة .واستقبل محمد الحجيري مع وفد من عرسال عرض لشؤون البلدة وحاجات أهلها.كما عرض الأوضاع العامة مع نقولا الصحناوي .واستقبل السابق أحمد فتفت.واستمع وزير إلى عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة سوزان جبور حول برامج عمل اللجنة وأطر التعاون المشترك بين الجانبين.وكذلك، استقبل وفدا من UN-Habitat وتم عرض برامج عملها في .واستقبل مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح. (الوكالة الوطنية)