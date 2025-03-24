هذا ما قاله لبنان لأميركا عن التفاوض مع إسرائيل

ذكرت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، أن رفض المقترحات الأميركية للتفاوض المُباشر مع ، كما رفض رفع مستوى تمثيله في المُقترحة إلى سياسيين.

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وقالت مصادر مطلعة على مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون إنَّ "أولوية هي تطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب من النقاط الخمس وتحرير الأسرى اللبنانيين".

وتابعت: "الرئيس عون على تواصل دائم مع الموفدة الأميركية إلى مورغان أورتاغوس بشأن ملف التفاوض وهي ستزور خلال ساعات، وبحسب نتيجة لقاءاتها هناك تتقرّر زيارتها بيروت من عدمها".