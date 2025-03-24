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لبنان

هذا ما قاله لبنان لأميركا عن التفاوض مع إسرائيل

Lebanon 24
24-03-2025 | 14:07
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ذكرت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، أن لبنان رفض المقترحات الأميركية للتفاوض المُباشر مع إسرائيل، كما رفض رفع مستوى تمثيله في اللجان المُقترحة إلى سياسيين.
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وقالت مصادر مطلعة على مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون إنَّ "أولوية لبنان هي تطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس وتحرير الأسرى اللبنانيين".
 
وتابعت: "الرئيس عون على تواصل دائم مع الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس بشأن ملف التفاوض وهي ستزور إسرائيل خلال ساعات، وبحسب نتيجة لقاءاتها هناك تتقرّر زيارتها بيروت من عدمها".
 
من ناحيتها، قالت قناة "الجديد" أنَّ اتصالات دبلوماسية يُجريها لبنان تنصبّ على إلزام إسرائيل باحترام اتفاق وقف النار ووضع حد لخروقاتها واعتداءاتها، وأضافت: "الموقف اللبناني موحّد بالطلب من المجتمع الدولي عدم إدخال لبنان في مسارات لن تؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة".
 
 
 
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