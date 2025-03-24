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لبنان

بيان من الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
24-03-2025 | 14:10
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استنكرت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان في بيان، "الاعتداء الآثم الذي استهدف مستشفى حلبا الحكومي حيث تعرضت هذه المؤسسة الصحية، التي تقدم خدماتها الإنسانية والطبية لجميع المواطنين، لهجوم من قبل مجموعة مسلحة". واعتبرت ان "هذا العمل الإجرامي لا يستهدف فقط المنشأة الصحية والعاملين فيها، بل يهدد حياة المرضى الأبرياء الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى"، واكدت أن "مثل هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، وهي أعمال مرفوضة ومدانة بكل المقاييس".
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وطالبت "الجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات العاجلة لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وضمان حماية المؤسسات الصحية والعاملين فيها من أي تهديد قد يمس أمنهم وسلامتهم"، كما دعت "جميع القوى الوطنية والمجتمعية إلى التكاتف لرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد السلم الأهلي وأمن المواطنين". (الوكالة الوطنية)
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