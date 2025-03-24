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لبنان

رابطة متعاقدي الأساسي الرسمي: هدفنا التوصل إلى آلية تضمن تعويض خسارة الأساتذة

Lebanon 24
24-03-2025 | 14:19
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أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) CTLP في بيان، أن "وفدا من الرابطة برئاسة الدكتورة نسرين شاهين اجتمع مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ومستشاريها، وذلك بعد الاعتصام الحاشد للرابطة، صباح اليوم، أمام وزارة التربية. وتم النقاش في المطالب التي رفعتها الرابطة، وعلى رأسها دفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف".
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وأوضحت الرابطة أن "هدفها هو التوصل إلى آلية تضمن تعويض خسارة الأساتذة بالآلية الممكنة، وتحت أي تسمية"، وقالت: "طالما أن التفاوض قائم والوزيرة كرامي ستحمل الملف إلى الحكومة والمالية، فذلك يعيد النقاش إلى طاولة الحوار، وهذا ما نصبو إليه من أجل التوصل إلى حل منصف وعادل".

أضافت: "بناء على ما سبق، قررت الرابطة العودة إلى الهيئة العامة للتصويت على ما سيصدر عن الرابطة من قرار بالطرق الديموقراطية، ونحن نضع بين أيدي الأساتذة ما تم البحث فيه تاركين لهم فرصة التفكير والتصويت لاتخاذ القرار المناسب".

وختمت: "ننحني احتراما وتقديرا للأساتذة المتعاقدين بكل مسمياتهم ، والذين جعلوا اثنين الغضب، يوما حاشدا صدحت فيه أصواتهم لتؤكد حقهم في العمل اللائق والعيش الكريم". (الوكالة الوطنية)
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