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لبنان
رابطة قدماء القوى المسلحة تكرم المحامي باسكال ضاهر بمنحه العضوية الفخرية
Lebanon 24
24-03-2025
|
14:23
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كرّمت
رابطة
قدماء القوى المسلّحة
اللبنانية
برئاسة اللواء
الركن
نقولا مزهر،
المحامي
الدكتور باسكال
فؤاد
ضاهر بمنحه العضوية الفخرية وذلك تقديراً لجهوده وعطاءاته في المجال القانوني.
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ونُظّم احتفال بالمناسبة بمقرّ
الرابطة
في مقر قيادة القوات الجوية للجيش اللبناني - مبنى أبيض - عين الرمانة.
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