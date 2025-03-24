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لبنان

رابطة قدماء القوى المسلحة تكرم المحامي باسكال ضاهر بمنحه العضوية الفخرية

Lebanon 24
24-03-2025 | 14:23
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كرّمت رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية برئاسة اللواء الركن نقولا مزهر، المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر بمنحه العضوية الفخرية وذلك تقديراً لجهوده وعطاءاته في المجال القانوني.
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ونُظّم احتفال بالمناسبة بمقرّ الرابطة في مقر قيادة القوات الجوية للجيش اللبناني - مبنى أبيض - عين الرمانة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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