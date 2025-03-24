ماذا دار بين جنبلاط ورئيس الجمهورية؟ معلومات تكشف

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر نيابية إنَّ الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ونجله تيمور جنبلاط إلى قصر بعبدا، كانت "عادية" وتخللها بحث في المستجدات السياسية.

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وذكرت المصادر أيضاً أن الزيارة تطرَّقت إلى المخاطر على وتأثيرها على الوضع الدرزي في الإقليم.