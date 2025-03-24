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لبنان

ماذا دار بين جنبلاط ورئيس الجمهورية؟ معلومات تكشف

Lebanon 24
24-03-2025 | 14:41
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر نيابية قولها إنَّ زيارة الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط إلى قصر بعبدا، كانت "عادية" وتخللها بحث في المستجدات السياسية.
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وذكرت المصادر أيضاً أن الزيارة تطرَّقت إلى المخاطر الإسرائيلية على لبنان وتأثيرها على الوضع الدرزي في الإقليم.
 
 
 
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