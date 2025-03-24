الخط بين سوريا ولبنان مفتوح.. تواصلٌ و "تفاهمات" مرتقبة

علقت مصادر وزارية على ميشال منسى المُرتقبة إلى بالقول إنَّ "الموقف اللبناني الموحد يدفع باتجاه التواصل المباشر بين البلدين".

Advertisement

ووفقاً لقناة "الجديد"، فإنّ اللبناني يدفع أيضاً نحو صوغ تفاهم في قضايا عدة بين ولبنان أبرزها منع الاعتداءات من الجانبين وضبط الحدود.