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لبنان

الخط بين سوريا ولبنان مفتوح.. تواصلٌ و "تفاهمات" مرتقبة

Lebanon 24
24-03-2025 | 14:56
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علقت مصادر وزارية على زيارة وزير الدفاع ميشال منسى المُرتقبة إلى سوريا بالقول إنَّ "الموقف اللبناني الموحد يدفع باتجاه التواصل المباشر بين البلدين".
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ووفقاً لقناة "الجديد"، فإنّ الموقف اللبناني يدفع أيضاً نحو صوغ تفاهم في قضايا عدة بين سوريا ولبنان أبرزها منع الاعتداءات من الجانبين وضبط الحدود.
 
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