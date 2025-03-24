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لبنان

"تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-03-2025 | 15:09
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علم أنّ مصرف لبنان قرر اتخاذ بعض الإجراءات المرتبطة بصيانة أنظمته المعلوماتية وذلك بغية أن تكون مُحدّثة.
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وتشمل هذه الإجراءات مختلف الأنظمة التشغيلية، وذلك في إطار خطوات التطوير التي يتخذها المصرف باستمرار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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