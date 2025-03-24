"تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟

علم أنّ قرر اتخاذ بعض الإجراءات المرتبطة بصيانة أنظمته وذلك بغية أن تكون مُحدّثة.

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وتشمل هذه الإجراءات مختلف الأنظمة التشغيلية، وذلك في إطار خطوات التي يتخذها المصرف باستمرار.