Advertisement

لبنان

بلدية معركة تمنع المفرقعات بسبب الاوضاع

Lebanon 24
24-03-2025 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1338044-638784509903101928.jpg
Doc-P-1338044-638784509903101928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت بلدية معركة، في بيان، إلى أننا "... في صراع دائم مع عدو ظالم لا يعرف طريق الرحمة ولا يمت إلى المعايير الإنسانية بصلة، وما زلنا نعيش النكبات والويلات والمآسي التي خلفتها الحرب. فمنا المفجوع واليتيم والمهجر من خارج البلدة وفي بلدته تاركا داره كأنها أطلال. ولذا ... يمنع منعا باتا بيع المفرقعات مهما كان نوعها صغيرة أم كبيرة قوبة أم ضعيفة. وستتم مصادرة أي من المضبوطات وإجراء محاضر في حق أصحاب المحلات. ويمنع (أيضا) استخدامها بشكل مطلق وفي مكان في بلدتنا معركة". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور: شرطة بلدية طرابلس تُصادر كميات من المفرقعات النارية
lebanon 24
25/03/2025 00:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن المفرقعات الناريّة... قرار لبلدية طرابلس
lebanon 24
25/03/2025 00:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في بلدة معركة وحقل القليعة وجرد الطيبة
lebanon 24
25/03/2025 00:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تفجير في خراج بلدة معركة
lebanon 24
25/03/2025 00:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:58 | 2025-03-24
17:47 | 2025-03-24
17:44 | 2025-03-24
17:43 | 2025-03-24
17:30 | 2025-03-24
17:21 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24