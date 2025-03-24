بلدية معركة تمنع المفرقعات بسبب الاوضاع

أشارت بلدية ، في بيان، إلى أننا "... في صراع دائم مع عدو ظالم لا يعرف طريق الرحمة ولا يمت إلى المعايير بصلة، وما زلنا نعيش النكبات والويلات والمآسي التي خلفتها الحرب. فمنا المفجوع واليتيم والمهجر من خارج البلدة وفي بلدته تاركا داره كأنها أطلال. ولذا ... يمنع منعا باتا بيع المفرقعات مهما كان نوعها صغيرة أم كبيرة قوبة أم ضعيفة. وستتم مصادرة أي من المضبوطات وإجراء محاضر في حق أصحاب المحلات. ويمنع (أيضا) استخدامها بشكل مطلق وفي مكان في بلدتنا معركة". (الوكالة الوطنية)

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