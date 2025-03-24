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لبنان

"سيارة" بقبضة "المخابرات" في طرابلس.. ما قصتها؟

Lebanon 24
24-03-2025 | 16:04
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عثرت مخابرات الجيش، ظهر اليوم الإثنين، على سيارة مرسيدس 300 زيتية اللون في زيتون أبي سمراء - طرابلس بالقرب من جامعة الجنان حيث تبين أنها تعرضت لإطلاق نار.
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ورجحت المصادر أن تكون السيارة مسروقة وهي ذاتها التي استُخدمت في عملية السطو المسلح صباح اليوم في محلة الهري والتي تخللها إطلاق نار وسقوط جريح.

وتستمر التحقيقات للتأكد من تفاصيل السيارة وملاحقة الفاعلين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
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