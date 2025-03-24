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لبنان

رسامني عرض وأبي رميا للخطط التي ستعتمدها وزارة الأشغال في المرافق العامة التابعة لها

Lebanon 24
24-03-2025 | 16:10
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التقى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، النائب سيمون ابي رميا، مساء اليوم في مكتبه في الوزارة، وتناول اللقاء السياسة والخطط التي ستعتمدها الوزارة في الملفات والمرافق العامة التابعة لها.
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وكانت مناسبة تناولا خلالها الشؤون والمطالب الجبيلية لا سيما لجهة صيانة وتحسين اوضاع الطرقات في قضاء جبيل.

وكان رسامني اجتمع مع زياد شيا رئيس مجلس ادارة ومدير عام المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية اللبنانية التي تعنى بتنظيم قطاع الأسواق اللبنانية.

واطلع رسامني من رئيس مجلس الجنوب هشام حيدر، على اوضاع المجلس. (الوكالة الوطنية)
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