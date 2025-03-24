رسامني عرض وأبي رميا للخطط التي ستعتمدها وزارة الأشغال في المرافق العامة التابعة لها

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التقى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، سيمون ابي رميا، مساء اليوم في مكتبه في ، وتناول اللقاء السياسة والخطط التي ستعتمدها في الملفات والمرافق العامة التابعة لها.وكانت مناسبة تناولا خلالها الشؤون والمطالب الجبيلية لا سيما لجهة صيانة وتحسين اوضاع الطرقات في قضاء جبيل.وكان رسامني اجتمع مع زياد شيا رئيس مجلس ادارة ومدير عام العامة للأسواق الاستهلاكية التي تعنى بتنظيم قطاع الأسواق .واطلع رسامني من رئيس مجلس الجنوب هشام حيدر، على اوضاع المجلس. (الوكالة الوطنية)