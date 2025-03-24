عن التطبيع مع لبنان وسوريا.. رجل استخبارات إسرائيلي يُدلي بتصريح مفاجئ

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وأشار نيريا إلى أن "تركيبة الشعب اللبناني تعيق الى إبرام مثل هذا الاتفاق، حيث أن داخل كل طائفة موقف مختلف حيال التطبيع بين مؤيد ومعارض بنسب مختلفة".أضاف أنه من وجه نظره، "يمكن التوصل الى مع الشرع بعد فترة، إن بقي في منصبه".واعتبر أن الرئيس السوري أحمد الشرع تغير عما كان عليه في السابق، وأن تطبيع بين وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالا حقيقيا.وأشار ويتكوف إلى أن تطبيع بين وإسرائيل، ثم بين سوريا وإسرائيل، يمكن أن يكون جزءا من عملية أوسع نطاقا لإحلال السلام في . (روسيا اليوم)