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لبنان

عن التطبيع مع لبنان وسوريا.. رجل استخبارات إسرائيلي يُدلي بتصريح مفاجئ

Lebanon 24
24-03-2025 | 16:53
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صرح ضابط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية جاك نيريا بأن تطبيع العلاقات مع الجمهورية السورية، يعتبر أسهل منه مع لبنان، نظرا للتركيبة المعقدة للشعب اللبناني.
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وأشار نيريا إلى أن "تركيبة الشعب اللبناني تعيق الى إبرام مثل هذا الاتفاق، حيث أن داخل كل طائفة موقف مختلف حيال التطبيع بين مؤيد ومعارض بنسب مختلفة".

أضاف أنه من وجه نظره، "يمكن التوصل الى اتفاق مع الشرع بعد فترة، إن بقي في منصبه".

واعتبر أن الرئيس السوري أحمد الشرع تغير عما كان عليه في السابق، وأن تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالا حقيقيا.

وأشار ويتكوف إلى أن تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل، ثم بين سوريا وإسرائيل، يمكن أن يكون جزءا من عملية أوسع نطاقا لإحلال السلام في المنطقة. (روسيا اليوم) 
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