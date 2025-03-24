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لبنان

خلال أيام.. هذا ما ينتظر الانتخابات البلدية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-03-2025 | 17:10
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قالت مصادر مواكبة لتحضيرات الانتخابات البلدية والاختياريّة لـ"لبنان24" إنّ الأيام المقبلة ستشهد حسم كل الاحتياجات اللوجستية الخاصة بالاستحقاق المُقرر خلال شهر أيار المقبل.
 
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وذكرت المصادر أنَّ مختلف المستلزمات باتت جاهزة لمدّ مراكز الإقتراع بها، ما يُؤكد تماماً ثبوت مواعيد الانتخابات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية اليوم وهي على النحو التالي:
 
- في جبل لبنان بتاريخ 4 أيار 2025.
 
- في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ 11 أيار 2025.
 
- في بيروت، البقاع وبعلبك - الهرمل بتاريخ 18 أيار 2025.
 
- في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 25 أيار 2025.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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