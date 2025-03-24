خلال أيام.. هذا ما ينتظر الانتخابات البلدية

قالت مصادر مواكبة لتحضيرات الانتخابات البلدية والاختياريّة لـ"لبنان24" إنّ الأيام المقبلة ستشهد حسم كل الاحتياجات اللوجستية الخاصة بالاستحقاق المُقرر خلال شهر أيار المقبل.

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وذكرت المصادر أنَّ مختلف المستلزمات باتت جاهزة لمدّ مراكز الإقتراع بها، ما يُؤكد تماماً ثبوت مواعيد الانتخابات التي أعلنت عنها اليوم وهي على النحو التالي:

- في جبل بتاريخ 4 أيار 2025.

- في وعكار بتاريخ 11 أيار 2025.

- في بيروت، وبعلبك - الهرمل بتاريخ 18 أيار 2025.

- في الجنوبي والنبطية بتاريخ 25 أيار 2025.