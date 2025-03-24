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لبنان

الخير تابع والحجار التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية

Lebanon 24
24-03-2025 | 17:11
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تابع النائب أحمد الخير، مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة اليوم، التطورات العامة والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية في المواعيد التي تم الإعلان عنها، إلى جانب البحث في شؤون أمنية وبلدية تخص منطقة المنية الإدارية. (الوكالة الوطنية)
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