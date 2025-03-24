الخير تابع والحجار التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية

تابع أحمد الخير، مع وزير والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في اليوم، التطورات العامة والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية في المواعيد التي تم الإعلان عنها، إلى جانب في شؤون أمنية وبلدية تخص منطقة المنية الإدارية. (الوكالة الوطنية)

Advertisement