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لبنان

عبد المسيح: مبروك لابن الكورة العميد ألفرد حنا تعيينه رئيسًا لهيئة الأركان في قوى الأمن

Lebanon 24
24-03-2025 | 17:30
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كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه على منصة "أكس": "مبروك لابن الكورة، العميد الطبيب ألفرد حنا، على تعيينه رئيسًا لهيئة الأركان في قوى الأمن الداخلي. نتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".
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