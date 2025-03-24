عبد المسيح: مبروك لابن الكورة العميد ألفرد حنا تعيينه رئيسًا لهيئة الأركان في قوى الأمن

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كتب أديب عبد المسيح، عبر حسابه على منصة "أكس": "مبروك لابن الكورة، الطبيب ألفرد حنا، على رئيسًا لهيئة الأركان في . نتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".