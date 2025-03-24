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لبنان

فيديو نادر من بيروت عمره 60 عاماً.. شاهدوه

Lebanon 24
24-03-2025 | 17:47
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نشرت صفحة "old beirut lebanon" مقطع فيديو جديد يوثق مشاهد نادرة من مدينة بيروت عام 1965.
 
 
وأظهرت المشاهد أنحاء مختلفة من العاصمة لاسيما منطقة وسط بيروت وساحة الشهداء وأحياء أخرى كالسان جورج.
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وتفاعل الناشطون مع الفيديو مستذكرين أيام الزمن الجميل في لبنان، متمنين لو أن الزمان يعودُ إلى تلك الحقبة الذهبية من تاريخ البلاد.
 
 
لمشاهدة الفيديو.. إضغط هنا
 
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