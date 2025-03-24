فيديو نادر من بيروت عمره 60 عاماً.. شاهدوه

نشرت صفحة "old beirut lebanon" مقطع فيديو جديد يوثق مشاهد نادرة من مدينة بيروت عام 1965.

وأظهرت المشاهد أنحاء مختلفة من العاصمة لاسيما منطقة وسط بيروت وساحة وأحياء أخرى كالسان .

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وتفاعل الناشطون مع مستذكرين أيام الزمن في ، متمنين لو أن الزمان يعودُ إلى تلك الحقبة الذهبية من تاريخ البلاد.