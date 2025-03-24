عن غارة قعقعية الجسر.. ماذا أعلنت وزارة الصحة؟

Advertisement

وكانت الغارة حصلت قرابة الساعة 11.15 مساءً، حيث دوى انفجار كبير في المحلة المذكورة تبين أنه استهداف لسيارة.وأوضحت المصادر أنّ القصف جاء بواسطة صاروخين، وقد سُمعت أصوات انفجارات قوية في .