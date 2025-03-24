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لبنان

عن غارة قعقعية الجسر.. ماذا أعلنت وزارة الصحة؟

Lebanon 24
24-03-2025 | 17:43
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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، اليوم الإثنين، استشهاد شخص يدعى حسن كمال حلاوي جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة قعقعية الجسر - جنوب لبنان. وقد أفادت المعلومات أن الشهيد من كوادر المقاومة.
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وكانت الغارة حصلت قرابة الساعة 11.15 مساءً، حيث دوى انفجار كبير في المحلة المذكورة تبين أنه استهداف لسيارة.

وأوضحت المصادر أنّ القصف جاء بواسطة صاروخين، وقد سُمعت أصوات انفجارات قوية في المنطقة.
 
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