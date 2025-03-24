في صور… إشكال تطوَّر إلى إطلاق نار وسقوط إصابات!

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سقط جريحان من أصحاب السوابق وهما (ع. ص.) و(خ. ص.)، في إشكال فردي في صور تطور إلى إطلاق نار. وقد نقل الجريحان إلى المستشفى.وقد حصل الاشتباك في محلة الدينية، في مدينة صور، بين عدد من الاشخاص على خلفية اشكالات قديمة متكررة، تطور الى اطلاق نار من اسلحة حربية.وفورا، حضرت القوى الامنية المختصة وضربت طوقاً امنياً وباشرت في الحادث.