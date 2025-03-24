سلام في الشمال اليوم ولا حسم بعد لملف حاكم "المركزي"

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يزور رئيس الحكومة نواف سلام مدينة طرابلس على رأس وفد يضم عدداً من الوزراء وبحضور نواب ، وذلك للإطلاع على الوضع فيها وعقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي، ولإطلاق خطة أمنية لتثبيت الهدوء والاستقرار كما سيقوم بزيارة إلى محافظة عكار لترؤس اجتماع مجلس الأمن المركزي، وإطلاق خطة أمنية وضبط الحدود، ولقاء نواب المحافظة. على أن يجري جولة استطلاعية في مطار القليعات.وتقول اوساط عكاريةل" الديار"، ان العبرة ستكون في النتائج المرتقبة لهذه الزيارة، بدءا من ايفاء الوعد بتأهيل وتشغيل مطار القليعات حسب ما ورد في الوزاري، الى حل لمجمل الازمات في عكار، وهي ملفات عديدة تبدأ بتأهيل شبكة المواصلات الرئيسة والداخلية، الى ازمة النفايات والقطاعات الصحية والزراعية والتربوية، خاصة واقع الخدمات الاستشفائية والصحية المتردية في عكار.ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد غد الخميس للبحث في تعيين حاكم المصرف المركزي.وبحسب" اللواء" فقد رست البورصة على منافسة بين كريم سعيد وجهاد ازعور، واستمرت المشاورات حتى يوم في محاولات للتوافق على اسم من الاثنين، وإلا قد يتم التصويت على اختيار أحدهما.وأضافت المصادر ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان يصل اليوم الى بيروت، ويلتقي رئيس الجمهورية غداً، وقد يحمل معه الحل بتسمية حاكم المركزي. وإلى ذلك يناقش مجلس الوزراء جدول اعمال عادي لكن لم يتم توزيعها بعد على الوزراء.وقالت مصادر وزارية أنه ما لم يحصل تفاهم فذاك يعني ان الموضوع مفتوح على المزيد من التجاذبات وهو ما يتم العمل لتفاديه في الوقت الراهن.اضافت" اللواء" أن وزير الإعلام بول مرقص قد رفع كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون .وجاء في الاقتراح طلب الموافقة على تأليف مجلس الإدارة لثلاث سنوات وتعيين: بسام نقولا أبوزيد رئيس مجلس الادارة المدير العام، محمد نمر زكريا مصطفى، شربل جرجس خليل، داني طانيوس حداد، لما صادق الصباح، وسلمان زهير الريِّس.انتخابيا، حسم وزير أحمد الحجار موعد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية،بإصدار مكتبه بياناً أعلن فيه مواعيد إجراء هذه الانتخابات في أيار المقبل بحسب المحافظات وفقاً للمواعيد الآتية: جبل 4 أيار، الشمالي وعكار 11 أيار، بيروت، البقاع وبعلبك - الهرمل 18 أيار، ولبنان الجنوبي والنبطية 25 أيار. وقال "إن دعوة الهيئات الناخبة ستوجه قبل شهر على الأقل من تاريخ الانتخابات في كل محافظة".