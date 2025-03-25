Advertisement

لبنان

بقوة السلاح.. عملية سلب في وضح النهار في طرابلس

Lebanon 24
25-03-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1338143-638784840697251606.jpg
Doc-P-1338143-638784840697251606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض أحد المواطنين لعملية سرقة في وضح النهار في مدينة الميناء - طرابلس وذلك قبيل آذان المغرب،  في حادثة أثارت استياء الأهالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وأفاد شهود عيان بأن شابين كانا يستقلان دراجة نارية اعترضا طريق الضحية وقاما بتهديده بسلاح حربي وبسلاح أبيض قبل أن يسلباه مبلغًا ماليًا بالدولار الأميركي ويلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

الحادثة التي وقعت أمام أعين المارة، أثارت حالة من الذعر خصوصًا مع تزايد الجرائم المشابهة في الآونة الأخيرة.



مواضيع ذات صلة
في طرابلس... سرقة رجل ستّيني في وضح النهار
lebanon 24
25/03/2025 08:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تحت تهديد السلاح.. عملية سلب في طرابلس
lebanon 24
25/03/2025 08:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... سرقة في وضح النهار داخل محل مجوهرات!
lebanon 24
25/03/2025 08:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
في وضح النهار... شابة تتعرّض للإعتداء
lebanon 24
25/03/2025 08:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2025-03-25
02:00 | 2025-03-25
01:33 | 2025-03-25
23:51 | 2025-03-24
23:50 | 2025-03-24
23:39 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24