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لبنان
بقوة السلاح.. عملية سلب في وضح النهار في طرابلس
Lebanon 24
25-03-2025
|
01:15
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تعرّض أحد المواطنين لعملية سرقة في وضح النهار في مدينة الميناء -
طرابلس
وذلك قبيل آذان المغرب، في حادثة أثارت استياء الأهالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأفاد شهود
عيان
بأن شابين كانا يستقلان دراجة نارية اعترضا طريق الضحية وقاما بتهديده بسلاح حربي وبسلاح أبيض قبل أن يسلباه مبلغًا ماليًا بالدولار الأميركي ويلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.
الحادثة
التي وقعت أمام أعين المارة، أثارت حالة من الذعر خصوصًا مع تزايد الجرائم المشابهة في الآونة الأخيرة.
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