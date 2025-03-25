بقوة السلاح.. عملية سلب في وضح النهار في طرابلس

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تعرّض أحد المواطنين لعملية سرقة في وضح النهار في مدينة الميناء - وذلك قبيل آذان المغرب، في حادثة أثارت استياء الأهالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأفاد شهود بأن شابين كانا يستقلان دراجة نارية اعترضا طريق الضحية وقاما بتهديده بسلاح حربي وبسلاح أبيض قبل أن يسلباه مبلغًا ماليًا بالدولار الأميركي ويلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.التي وقعت أمام أعين المارة، أثارت حالة من الذعر خصوصًا مع تزايد الجرائم المشابهة في الآونة الأخيرة.